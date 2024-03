Vidéo inédite d'Alexeï Navalny : "Avant, si quelqu'un m'avait dit que Poutine voulait me tuer, j'aurais dit non"

LCI, en partenariat avec le journal "Libération", a dévoilé mercredi un entretien exclusif de l'ancien opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, juste avant son incarcération. Décédé en février en prison, il a toujours accusé le Kremlin d'être à l'origine de son empoisonnement au novitchok, en 2020. "Tuer des gens avec une arme chimique, ça paraît fou", soulignait alors le militant politique.

Un mois plus tard, Alexeï Navalny était en prison. Le 17 décembre 2020, le député LREM Jacques Maire avait pu interroger l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, alors toujours en liberté. Une conversation menée pour le compte du Conseil de l'Europe, qui avait missionné l'ancien parlementaire français d'une enquête sur les circonstances de l'empoisonnement de l'activiste, survenu l'été précédent en Russie. LCI et Libération ont dévoilé mercredi en exclusivité le dernier échange enregistré avec Alexeï Navalny avant sa mort, mi-février.

"Avant, si quelqu'un m'avait dit que Poutine voulait me tuer, j'aurais dit non, expliquait-il dans l'extrait vidéo à retrouver en tête de cet article. Mais tuer des gens avec une arme chimique, ça paraît fou. Et honnêtement, si les résultats du laboratoire n'avaient pas montré que c'était du novitchok, je n'y aurais pas cru, parce que c'est fou."

Dès sa contamination, Alexeï Navalny avait accusé le Kremlin d'en être à l'origine. "Je pensais que pour les opposants politiques, ils utilisaient d'autres méthodes, comme les campagnes de diffamation ou la prison, avait-il continué. Mais c'était une très grosse erreur."

L'opposant est décédé le 16 février dernier dans des circonstances troubles en prison. Ioulia Navalnaïa, son épouse, a appelé mercredi les Russes à ne pas voter pour Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle russe, malgré les conditions de ce scrutin, déjà truqué avant même sa tenue.