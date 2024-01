VIDÉO - De premiers dégâts sur l'île Maurice, à l'approche du cyclone Belal

Après être passé tout près de l’île de la Réunion, le cyclone Belal se dirige maintenant vers Maurice. Des premiers dégâts sont déjà constatés, où l’alerte a été relevée au niveau 3.

Tandis que les Réunionnais ont évité le pire, les Mauriciens retiennent leur souffle à l’approche du cyclone tropical Belal. La dépression continue sa route et devrait attendre l’île de l’océan Indien mardi matin. Dans ce contexte, les services météorologiques mauriciens (MMS) ont émis une alerte de niveau 3 (sur 4) en raison de la "menace directe" présentée par le cyclone Belal, qui "approche dangereusement". À 13h locales (10h à Paris), Belal se trouvait à 170 kilomètres à l'ouest de la commune du Morne, au sud-ouest de cette île de 1,3 million d'habitants.

"Belal se rapproche dangereusement de Maurice et représente une menace directe pour Maurice. Le rayon des vents cycloniques devrait traverser la partie sud de l'île et Belal devrait passer plus près du sud de l'île tôt demain matin", ont-ils averti dans un communiqué. "Des pluies torrentielles sont donc attendues dans les heures à venir. Ces fortes précipitations provoqueront des accumulations d’eau et des inondations à plusieurs endroits" et les rafales de vent pourront atteindre 100 km/h, selon les services météorologiques mauriciens (MMS).

En raison de ces fortes pluies, des premiers dégâts sont d’ores et déjà constatés dans la capitale Port-Louis, où des voitures se retrouvent piégées par les inondations. Selon d'autres images partagées sur les réseaux sociaux, des bâtiments inondés, avec des meubles flottant dans l'eau. D’après Le Mauricien, la capitale est actuellement scindée en deux par les eaux ayant envahi l’autoroute et la situation devrait se dégrader avec la progression du cyclone. Les fonctionnaires ont été invités à quitter leur poste et les écoles restent fermées pour la journée.