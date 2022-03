Décathlon suspend ses activités en Russie

L'entreprise était vivement critiquée par les autorités ukrainiennes. Ces dernières accusent régulièrement le groupe Mulliez, propriétaire de Décathlon, mais aussi d'Auchan et Leroy Merlin, de financer l'invasion russe. Près de Moscou, les clients regrettent le départ d'une marque très appréciée. "On aime beaucoup ses magasins. Les vêtements ne sont pas très chers et de qualité. Nous sommes vraiment tristes que ça ferme", confie une jeune femme.