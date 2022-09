Décès d'Elizabeth II : à Balmoral, des larmes et du recueillement

Pour tous ceux qui veulent rendre un dernier hommage à la reine, il n’y pas d’endroit plus proche des murs derrière lesquels repose son corps. Le domaine de Balmoral commence derrière les grilles. Le château lui-même se trouve à quelques centaines de mètres à l'intérieur du parc. Et ils ont été de plus en plus nombreux ce vendredi en apportant des fleurs, des dessins à son image, des mots d’amour.