Décollage de la fusée Artemis annulé : le point sur la situation

La Nasa avait déjà prévu une troisième fenêtre de tir. Ce devait être lundi. Mais d’ici là, il va falloir à la fois vérifier les conditions météorologiques, et surtout réparer le problème de fuite. C’est pour cela qu’une option est déjà posée probablement pour mardi. On en saura plus dans la soirée, vers 22 heures (heure française).