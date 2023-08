Déconfinement : nos voisins européens ont-ils des idées inspirantes ?

Contrairement à nous, le Royaume-Uni a décidé d'ouvrir les salles de gym, les stades, les restaurants et les bars dans les régions où le virus circule moins. En revanche, il y aura des règles strictes au cas par cas. En Catalogne en Espagne, les bars et les restaurants ont pu réouvrir hier avec un protocole sanitaire très strict. La Slovaquie a, elle aussi, autorisé la réouverture des restaurants et des bars, mais seulement en terrasse. Autre nouveauté, il y aura un horaire dédié aux seniors dans les magasins. Mais ce n'est pas tout le monde qui déconfine en Europe. L'Allemagne va par exemple rester en déconfinement allégé au moins jusqu'au 20 décembre. Que proposent nos pays voisins pour célébrer les fêtes de fin d'année ?