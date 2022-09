Déjà une semaine que les Iraniennes défient le régime

Les autorités tentent de répliquer en organisant d’autres manifestations, officielles celle-là et pro-gouvernementale. Mais cela ne cache pas la colère de toute une partie de la population, excédée par la corruption des élites, la violence policière et la crise économique. Les opposants réclament la fin de la dictature de la dictature religieuse. Plusieurs dizaines d’entre eux ont déjà été tués depuis le début du mouvement, et des centaines d’autres arrêtés. Mais la contestation ne faiblit pas. À l'enterrement d'un homme tué pendant une manifestation, ses proches chantent : "Nous nous battrons, nous mourrons et nous et nous reprendrons l'Iran".