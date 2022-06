Derrière une bibliothèque, un lavomatique... Les bars cachés se multiplient aux États-Unis

Un peu comme au temps de la prohibition, ces bars cachés, accessibles uniquement par une porte dérobée, ouvrent un peu partout aux États-Unis depuis quelques années. Dissimulés derrière une bibliothèque, un lavomatique ou un distributeur de boissons, chacun rivalise d’ingéniosité pour rendre l’expérience toujours plus ludique. "Même si aujourd’hui c’est légal de vendre de l’alcool, cela donne un petit goût d’interdit, comme si on était à l’époque de la prohibition", explique Noah Roathbaum, le "monsieur cocktail" du "Flaviar.com" à New York.

Pendant plus d’une décennie, de 1920 à 1933, les États-Unis ont interdit la consommation d’alcool. Pour en boire, il fallait donc se rendre dans des établissements clandestins, où l’on écoutait du jazz et où l’alcool de contrebande coulait flot. On les appelait les "speakeasy", car les patrons de ces lieux tenus secrets demander à leurs clients de parler doucement pour éviter d'attirer la police. À l’époque, on en comptait près de 32.000 rien qu’à New York. Ces bars cachés sont donc en quelque sorte leurs héritiers.