Des évangéliques au cœur des prisons brésiliennes

Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde. Les protestants évangéliques représentent aujourd'hui le quart de la population. Les pasteurs recrutent auprès des plus défavorisés, à qui ils promettent une renaissance. Une fois convertis, les détenus épousent les règles rigoristes de ces Églises et renoncent à toutes les formes de tentations. Finis l'alcool, la drogue, le sexe hors mariage. Et surtout finies la violence et les factions. Depuis trois ans, la direction a créé un pavillon dédié exclusivement à ces apôtres de la non-violence. C'est une première au Brésil.