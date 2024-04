VIDÉO - Des fresques inspirées de la guerre de Troie découvertes à Pompéi

Jeudi, la direction du célèbre archéologique italien a annoncé la découverte de fresques inspirées de la guerre de Troie. Pompéi "ne finit jamais de nous surprendre parce que chaque fois que nous creusons, nous trouvons quelque chose de beau et de significatif", a salué le ministre de la Culture italien.

Une nouvelle découverte près de Naples. De splendides fresques inspirées de la guerre de Troie ornant une salle de banquet ont été retrouvées à Pompéi, a annoncé ce jeudi le célèbre site archéologique dans le sud de l'Italie. Cette pièce aux dimensions imposantes (15 mètres sur 6) présente des décorations raffinées de sujets mythologiques ressortant sur des murs peints en noir, pour éviter que l'on voit les traces de fumée des lanternes, ainsi que des mosaïques, témoignant du mode de vie luxueux régnant dans la cité antique détruite et ensevelie sous les cendres en l'an 79 par l'éruption du Vésuve.

Le thème dominant du cycle de fresques est l'héroïsme, à travers des représentations des couples de héros et de divinités protagonistes de la guerre de Troie, mais ces peintures évoquent aussi le destin et les manières dont les humains peuvent le modifier.

Pompéi "ne finit jamais de nous surprendre"

Parmi les personnages représentés figurent notamment Hélène et Pâris, le prince troyen qui enleva cette dernière, femme du roi de Sparte Ménélas, déclenchant la guerre de Troie. On y découvre aussi Cassandre, sœur de Pâris, et le dieu Apollon, dont elle a reçu le don de dire l'avenir même si ses prédictions ne seront jamais crues, y compris de sa famille. Elle avertit ainsi en vain ses compatriotes que le cheval offert par les Grecs était un subterfuge qui conduirait Troie à sa perte.

"La présence fréquente de figures mythologiques sur les fresques dans les pièces de réception des maisons romaines avait justement la fonction sociale de divertir les invités et convives, en fournissant des sujets de conversation et de réflexion sur le sens de l'existence", a expliqué la direction de Pompéi. Dans cette pièce, "on se réunissait pour des banquets après le coucher du soleil, la lumière tremblante des lanternes donnait l'impression que les images peintes s'animaient, surtout après quelques verres de bon vin", a noté poétiquement le directeur de Pompéi, l'Italo-Allemand Gabriel Zuchtriegel.

Pompéi "ne finit jamais de nous surprendre parce que chaque fois que nous creusons, nous trouvons quelque chose de beau et de significatif", s'est réjoui de son côté le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano.

La cendre volcanique crachée il y a 2.000 ans par le Vésuve s'est sédimentée sur la plupart des habitations de Pompéi, ce qui a permis de les préserver presque intégralement, tout comme nombre des corps des 3000 morts que causa la catastrophe. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Pompéi, deuxième site touristique le plus visité d'Italie après le Colisée de Rome, recouvre une superficie totale d'environ 22 hectares, dont un tiers est encore enterré sous les cendres.