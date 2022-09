VIDÉO - "C'était si émouvant" : des heures d'attente pour dire adieu à Elizabeth II

Ils se sont déplacés par milliers à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg et ont attendu des heures pour voir quelques instants leur reine. Un dernier tête-à-tête en forme d'adieu. "C'est plus émouvant que ce que je pensais. C'était si émouvant, si beau", lance une Britannique au micro du 13h de TF1. La capitale écossaise vit un moment d’histoire, mais pour Shella, l’hommage est plus intime. "C’est difficile d’accepter sa mort, mais la voir rendra tout ça plus réel", confie-t-elle. Nous la retrouvons ensuite à la sortie de la cathédrale Saint-Gilles : "J’ai réalisé qu’elle reposait là et qu’on ne la reverrait plus jamais. Mais heureusement, elle va reposer en paix et aura de retrouver le prince Philipp".