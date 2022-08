Des inondations meurtrières au Pakistan

Des millions d’habitants sont concernés. Près de 1 000 personnes sont décédées. Des villages entiers sont détruits par les eaux. Une habitante, elle, ne possède plus rien. "On a perdu notre maison et notre buffle. Il faut que le gouvernement nous envoie des tentes et des aides financières", confie-t-elle. Les habitants sont obligés de boire de l’eau sale avec leurs enfants. Vendredi, le Pakistan a décrété l’état d’urgence nationale et les secours s’organisent. Cette année, les moussons d’une violence exceptionnelle s’abattent depuis trois mois sur le pays.