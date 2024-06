Les douaniers espagnols ont mené une opération anti-drogue totalement atypique. En pleine mer, se sachant repérés, des narcotrafiquants ont coulé leur sous-marin. Découvrez les images et le récit du JT de TF1.

Ils se savent repérés et tentent le tout pour le tout. La vidéo du JT de TF1 ci-dessus montre un semi-submersible de 20 mètres de long sur lequel se trouvent quatre narcotrafiquants. Ils ouvrent alors les vannes et coulent leur cargaison. Ils tentent de s'échapper, mais ces hommes, tous colombiens, sont interpellés par les douaniers douane espagnols. Une opération longuement préparée et filmée par la police.

L'embarcation serait partie d'Amérique latine, avant d'être interceptée à 500 kilomètres de Cadix, en Espagne, sur cette route de la drogue menant au marché européen. Le sous-marin des narcotrafiquants était discret, mais pas indétectable. "Le navire s'apparente à un 'narco-boat'. Compte tenu du lieu et du comportement de l'équipage, on présume qu'ils transportaient de la cocaïne à bord", ont déclaré les enquêteurs de la police espagnole.

Le sous-marin a sombré dans les profondeurs. L'urgence désormais est d'empêcher désormais que son contenu ne tombe entre de mauvaises mains. "On va étudier les conditions d'environnement, les profondeurs auxquelles les moyens ont coulé, le risque de récupération par des organisations criminelles, et en fonction de ces paramètres, on étudiera l'intérêt, la possibilité de récupérer la cargaison qu'il y avait", explique à TF1 Alban Simon, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique.

Toutes les embarcations sont surveillées depuis un centre ultra-secret au Portugal, que nous avions filmé en avril dernier. C'est la troisième interception d'un semi-submersible en cinq ans, rien qu'au large de l'Espagne.