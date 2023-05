VIDÉO - Des opposants russes empoisonnés à Berlin ?

Des dissidents russes ont-ils été empoisonnés ? Le soupçon plane à Berlin, où une réunion a eu lieu il y a quelques semaines. Devant l'état de santé d'une journaliste et d'une militante russe en exil, la police a ouvert une enquête, ce lundi 22 mai, comme le présente la chronique de LCI visible en tête de cet article.

"Les investigations sont en cours", a déclaré un porte-parole de la police de Berlin à l'AFP, confirmant des informations du quotidien Die Welt publiées samedi soir. Le média russe d'investigation Agentstvo, lui, a fait état cette semaine de problèmes de santé rencontrés par deux participantes à une réunion, les 29 et 30 avril, autour de l'homme d'affaires et opposant Mikhaïl Khodorkovsky. L'une d'elles, présentée comme une journaliste ayant récemment quitté la Russie, a ressenti durant l'événement des problèmes de santé non précisés mais a déclaré qu'ils avaient peut-être commencé avant. Le média ajoute qu'elle s'est ensuite rendue à l'hôpital berlinois de la Charité où avait été soigné l'opposant russe Alexeï Navalny, victime d'un empoisonnement au Novitchok en août 2020.