VIDÉO - Des soldats ukrainiens aux portes de la Russie : coup de com' ou avancée réelle ?

Ils se trouvent à Sereda, à la frontière russe. Un village qui, il y a quelques jours, a été bombardé, d’après les autorités russes. Pour y arriver, ces soldats ukrainiens sont passés par le bois pour rester cachés le plus longtemps possible. On essaie de retracer leur parcours via la vidéo qu’ils ont postée (en tête de cet article).