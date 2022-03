Des tornades ravagent le Sud des États-Unis

Le Texas et la Louisiane, au Sud des États-Unis, ont été frappés par de nombreuses tornades mardi et la nuit dernière. Apeurés, des habitants se réfugient dans un centre commercial. Pour l'instant, le bilan s'élève à un mort et une douzaine de blessés. Les dégâts matériels, eux, sont importants. "On a entendu le bruit du vent. J'ai mis toute ma famille à l'abri dans la salle de bain. On a tout de suite compris ce qu'il se passait", témoigne un habitant.