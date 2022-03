Des Ukrainiens trouvent refuge dans une ferme du Pas-de-Calais

Grâce à Jean-Luc et Yolaine, ces familles ont un toit, un repas et quelques instants de joies. Zoriana, professeure d'université, et sa petite fille peuvent souffler, mais elles souhaitent surtout rentrer très vite dans leur pays. "On n'attend qu'une seule chose : retourner en Ukraine. Et là, on invitera nos amis Français chez nous, quand ce cauchemar sera fini", confie-t-elle.