Des vacances de rêve à prix cassés en Thaïlande !

Les longues plages de sable blanc de Koh Samui ne font plus recette. Elles voyaient passer 2,5 millions de visiteurs avant le Covid, en 2019, contre 500 en 2021 et une poignée seulement depuis le début de l'année 2022. La pandémie a mis toute l'économie de ce haut lieu touristique à terre. Et les conditions draconiennes d'entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui ont dissuadé de nombreux voyageurs. Résultats, restaurateurs et hôteliers cassent les prix. Des opportunités jamais vues pour les vacanciers. Une question de survie pour les professionnels, pris à la gorge.