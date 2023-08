Désinformation, haine en ligne… Comment l'UE va mettre les géants du web au pas avec son DSA

Les géants du net passent sous la coupe du DSA. Derrière ces trois lettres se cachent le Digital Services Act, une nouvelle législation sans équivalent dans le monde. Son but ? Lutter contre les contenus illicites et imposer plus de transparence, sous peine de lourdes amendes.

Concrètement, le DSA s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche. Notamment Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) ou TikTok. Ces entreprises, qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'UE, sont soumises à de nouvelles obligations pour combattre la désinformation, la haine en ligne, la pédopornographie ou encore les contrefaçons, et ce sous la surveillance de la Commission européenne.