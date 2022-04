Détournement : la Russie fait main basse sur des centaines d'avions

En clair, près de 500 avions ne quitteront plus le territoire russe. S'ils atterrissent sur un aéroport occidental, ils seraient aussitôt saisis. Seulement, pour se conformer aux sanctions internationales, Airbus et Boeing ne fournissent plus les pièces de rechange. Ils n'assurent plus la maintenance ni les visites de contrôle obligatoire. Si un accord n'est pas trouvé, les vols intérieurs deviendront de plus en plus rares et chers en Russie. Quant aux compagnies de leasing occidentales, elles pourraient perdre 10 milliards de dollars.