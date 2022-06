Deux Américains disparaissent, la Russie soupçonnée

Quand on est combattant étranger, encore plus américain, mieux vaut ne pas tomber dans les mains des Russes. Cela fait plus d’une semaine qu’Alexander Drueke, 39 ans, et Andy Tai Huynh, 27 ans, n’ont plus donné de nouvelles. Ces deux anciens vétérans de l’armée américaine sont originaires de l’État de l’Alabama.