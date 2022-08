"Pas d'électricité, pas d'eau, manque de médicaments" : après l'explosion, des Beyrouthins face à une précarité extrême

Le souffle de l'explosion a entièrement démoli l'appartement de Lara. Heureusement, elle et ses parents ont survécu. Mais depuis, ils doivent faire face à un tout autre problème. La crise sans précédent que traverse le Liban ne cesse de s'aggraver. Les pénuries et l'inflation rendent presque impossible leur vie quotidienne. "On n'a plus d'argent à la banque, c'est très difficile de trouver les médicaments, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau et ça s'aggrave chaque jour. On n'est pas en train de vivre, on est en train de survivre", alerte-t-elle dans le reportage en tête d'article.