Deux couples de Français piégés à Kiev

Après une courte nuit, voilà comment leur journée démarre. Samedi soir, ces Français ont barricadé les fenêtres pour se protéger et ils dorment par terre. Du matin au soir, ils ne voient pas la lumière du jour. "C'est un peu frustrant parce qu'on voit derrière les rideaux qu'il y a le soleil. On reste calfeutré ici, on est quatre dans cet appartement et ça commence à être un peu lourd moralement", témoigne Manuela Gendrot.