Deux mois après, le quotidien des Ukrainiens accueillis en France

Pouvoir aller chercher ses enfants à l'école le sourire aux lèvres, c'est précisément pour cela que Natalia a fui la guerre. Sa fille va bien. Elle a trouvé ici des amis, et même un peu plus. Voilà deux mois qu'elles ont quitté Lviv et qu'elles sont arrivées à Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône), près de Lyon. C'est un village de 5 000 habitants et une famille d'accueil, celle de Sandrine et Pascale.