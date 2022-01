Ukraine : "En cas d'agression, la riposte sera là", prévient Emmanuel Macron

La France et l'Allemagne unies dans la gestion de la crise ukrainienne. Alors que les tensions sont chaque jour plus grandes entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi soir à Berlin pour échanger avec le chancelier allemand Olaf Scholz et apporter une réponse commune. "Nous suivons en temps réel la situation et son évolution et nous préparons toutes les formes de réactions", a déclaré le chef de l'État lors d'une conférence de presse, prônant "l'unité des Européens et de leurs alliés".

Il en a profité pour mettre en garde la Russie. "Nous préparons la réaction commune et la riposte en cas d'agression" russe envers l'Ukraine, a prévenu le président de la République. "S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là, et le coût sera très élevé", a-t-il insisté.