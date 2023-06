VIDÉO - Sous-marin Titan : l'implosion aurait été détectée dès dimanche par la marine américaine

James Cameron, qui a réalisé le film Titanic en 1997, a également affirmé avoir été rapidement informé d'une implosion de l'appareil, grâce à des sources dans l'industrie de l'exploration des grands fonds marins qui auraient également détecté une "forte détonation". "Nous avons eu la confirmation dans l'heure qui a suivi qu'il y avait eu une forte détonation au moment où les communications avec le sous-marin ont été perdues", a indiqué le cinéaste dans une interview à l'agence de presse Reuters.

"Une forte détonation sur l'hydrophone. Perte du transpondeur. Perte des communications. Je savais ce qu'il se passait. Le sous-marin a implosé", a-t-il détaillé. "Nous avons perdu des amis", le mini-submersible "est au fond de l'eau, en pièces détachées", a-t-il écrit dès lundi dans un mail transmis à ses collègues. Le cinéaste a aussi regretté de ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme plus tôt sur ce type d'explorations, à cause de ses doutes sur la sécurité de l'appareil et sa coque en fibre de carbone et en titane. Sur la chaîne ABC News, il a aussi exprimé sa colère contre l'entreprise exploitante du Titan, affirmant qu'elle avait fermé les yeux sur des "avertissements" émis par des experts.