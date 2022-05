Dix-neuf écoliers tués dans une fusillade : les Etats-Unis sous le choc

Sur une vidéo amateure, on distingue la silhouette furtive du tireur à l'une des entrées de l'école. À l'intérieur, il ouvre le feu et abat 19 écoliers âgés d'une dizaine d'années tout au plus, ainsi que deux enseignants. L'assaillant est ensuite neutralisé par la police. "Le tireur était Salvador Ramos, un garçon de 18 ans qui résidait à Uvalde. Il est établi qu'il a tiré sur sa grand-mère juste avant d'aller à l'école", explique Greg Abbott, gouverneur du Texas.