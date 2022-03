Document : avec l'armée russe dans Marioupol

Derrière chaque immeuble éventré, c’est une scène de détresse, de désespoir. Il n’y a plus d’eau, plus de gaz, plus d’électricité dans cette ville assiégée. Survivre. Presque rien ne rentre et ne sort de cette ville. Un peu plus loin, nous suivons ces femmes qui se pressent vers ce hangar, le dépôt d’un grand magasin, pris d’assaut par les habitants qui se servent en eau, en produits alimentaires. Les soldats russes laissent faire.