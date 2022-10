Document : l'exploitation des enfants jockeys en Indonésie

À l'origine, des adolescents participaient à ses courses. Mais au début des années 80, la tradition change. Les propriétaires de chevaux veulent davantage de spectacle. Ils décident alors de recruter des enfants, plus légers, pour que les chevaux aillent plus vite et que les paris s'envolent. Ils sont pourtant interdits en Indonésie. Mais l'armée qui organise ces courses ferme les yeux sur ce commerce juteux. Le risque ne pèse pas bien lourd face à l'argent que ces jeunes jockeys font gagner aux parieurs et aux propriétaires de chevaux.