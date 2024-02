DOCUMENT LCI - Au plus près d'un entrainement au tir d'un canon Caesar, fleuron de l'artillerie française

La France a pris la tête, aux côtés des États-Unis, d'une coalition artillerie dans le but de soutenir l'Ukraine. Une coprésidence décidée alors que la France a acquis une expertise industrielle dans le domaine, notamment via le développement du canon Caesar. Démonstration lors d'un entrainement d'artilleurs, à retrouver dans notre reportage en tête de cet article.

Alors que la guerre en Ukraine s'inscrit dans la durée, l'artillerie est de plus en plus indispensable pour tenir face à l'envahisseur russe. Pour soutenir dans ce domaine le pays en guerre, la France a pris la tête, aux côtés des États-Unis, d'une "coalition artillerie". Dans ce cadre, six canons Caesar doivent être livrés dans les prochaines semaines. Pour comprendre ce qui fait le succès de ce fleuron français, LCI a pu suivre des artilleurs en entrainement en France, dans la Marne. Un sujet à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Une arme précieuse et mobile

Lors d'un exercice en pleine nuit, les artilleurs positionnent un canon Caesar, reconnaissable à son canon de 155mm de long, lui permettant de tirer six coups par minute avec une grande précision. Une fois la cible identifiée, les artilleurs s'activent pour déplacer le canon. Montée sur un camion blindé, l'arme est alors déplacée de son positionnement de tir en moins de dix minutes.

Une mobilité précieuse pour éviter tout tir de réplique. Les cinq hommes dédiés à son fonctionnement n'ont cependant pas le droit à l'erreur. "C'est une musique. Il faut que chacun sache exactement son rôle et connaisse exactement ses missions. Tout ça, ça passe par la répétition et forcément, l'entrainement", explique le capitaine Benjamin, commandant de la 2ᵉ batterie du 68ᵉ Régiment d'Artillerie d'Afrique.

Ce fleuron national est devenu le symbole du soutien militaire de Paris à Kiev. "Dans le combat qui a lieu actuellement en Ukraine, on sent bien que l'artillerie devient un 'game changer'. Il y a un besoin d'artillerie, on le voit bien. La France peut répondre à ce besoin-là. Elle le fait, tout simplement", conclut le colonel Romain Cassan, chef du corps du 68ᵉ Régiment d'Artillerie d'Afrique. Pas moins de 78 nouveaux César doivent être produits par la France cette année.