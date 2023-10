DOCUMENT LCI – En pleine guerre contre le Hamas, le gouvernement israélien réarme des brigades de civils

Des patrouilles de sécurité autour de la bande de Gaza, composées de citoyens israéliens. C’est le projet des autorités pour lutter contre les commandos du Hamas. En d’autres termes, de confier des armes et des munitions à des civils non formés aux terrains de guerre. Le 10 octobre, le gouvernement a annoncé la création de 600 brigades civiles armées, en réponse aux attaques terroristes commises par le Hamas. Ces équipes ne sont pas nouvelles dans le pays mais il y a trois ans, Tsahal avait progressivement désarmé certaines d’entre elles suite à des vols réguliers d’armes, selon le Times of Israël.