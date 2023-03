DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : Avdiivka, une ville "rayée de la surface de la Terre"

Une ville en ruines. C'est ce que nos reporters ont pu constater en sillonnant les rues d'Avdiivka. Située dans l'est de l'Ukraine, cette localité du Donbass est actuellement l'un des deux théâtres de combats les plus difficiles du front, avec celui de Bakhmout, 60 km plus au nord.

Pilonnée par l'artillerie et plus récemment par l'aviation, elle compte à peine plus de 2300 habitants, dont 1960 recensés qui reçoivent une aide humanitaire. Parmi eux : Olga, une habitante qui refuse de quitter les lieux. "Partir, mais pour aller où ? Au moins, je suis chez moi", souligne-t-elle auprès de LCI. "J'ai donné naissance à mes enfants ici, j'ai élevé cinq petits enfants", poursuit-elle. "Tout est cher à mon cœur dans cette ville, chaque brindille, chaque arbre, je tiens à tout."