DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : en immersion dans les tranchées de Bakhmout

La ville est au cœur d'intenses combats. Située dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout est visée par d'importantes frappes russes depuis plusieurs semaines. Une équipe de LCI a pu se rendre dans les tranchées creusées par les soldats ukrainiens pour tenter de faire face à l'offensive de l'armée du Kremlin. Des lignes escarpées qui ressemblent à s'y méprendre à celles de la Première Guerre mondiale, à quelques détails près.

"Maintenant, plus personne ne fait des tranchées aussi grandes. Grâce aux drones, les Russes peuvent corriger la trajectoire de leur artillerie et sont beaucoup plus précis", détaille Mykola, sergent du 5e régiment d'assaut de l'armée ukrainienne. Les soldats restent très peu de temps dans les tranchées, pas plus de deux heures, avant de revenir sur l'arrière du front pour se réchauffer et se reposer.