DOCUMENT LCI - "Les soldats russes sont rentrés pour m'emmener avec eux" : des enfants ukrainiens déportés témoignent

"C'est la voisine qui a enterré ma maman dans le jardin. Les soldats russes sont rentrés dans la maison, pour m'emmener avec eux", rembobine un jeune garçon, vêtu d'une chemise traditionnelle ukrainienne, dans le reportage de LCI en tête de cet article. L'enfant se retrouve alors pris au piège d'une campagne de propagande russe : "Quand je suis arrivé dans l'hôpital du camp pour enfants, le docteur m'a dit que je ne pouvais plus dire 'Vive l'Ukraine', qu'il fallait désormais dire 'Vive la Fédération de Russie'", déroule-t-il d'un trait.

La majorité de ces jeunes ont été enlevés lors du siège de la ville de Marioupol, au tout début du conflit, de février à mai 2022. Veronica vivait avec sa tante lorsque des soldats russes l'ont emmenée de force pour la transférer dans un camp pour enfants en Russie. "Il y avait des gardes-frontières russes et ils sont venus dans la maison où nous étions", explique-t-elle. Pour autant, elle affirme "ne pas avoir été maltraitée" dans ce camp : "On allait à l'école russe, on mangeait à la cantine et on jouait au volley-ball. Je ne sais pas s'ils voulaient que je devienne Russe, c'est difficile de répondre à cela, mais dans tous les cas, j'avais la sensation qu'ils faisaient tout pour que je reste en Russie", confie l'adolescente, hésitante.