DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : ces militaires français et européens qui forment les soldats de Kiev

Près de deux ans après le début de l'offensive russe, les soldats ukrainiens poursuivent leurs formations. L'une d'elles a lieu en Pologne, dirigée par des formateurs venus de toute l'Europe, dont la France. LCI s'est rendu sur le terrain.

Une forêt, de la neige, des soldats dissimulés dans les tranchées, des tirs automatiques... Tout porte à croire qu'il s'agit du front de la guerre en Ukraine. Il n'en est finalement rien. Auprès de ces soldats, un homme, béret rouge sur la tête, sort du lot : il s'agit d'un parachutiste de l'armée de l'air française. Depuis Wedrzyn, en Pologne, il est formateur auprès des soldats ukrainiens (voir vidéo en tête de cet article).

À 40 kilomètres de la frontière allemande, cette zone sert de centre d'entraînement à l'armée ukrainienne. "La plupart (des soldats) ont commencé ici, avec aucune expérience", explique l'un deux au micro de LCI. "Maintenant, ils sont capables d'effectuer des manœuvres tactiques, d'accomplir des tâches spécifiques, communiquer efficacement et transmettre des informations par radio. Ils sont déjà bien mieux préparés."

Des exercices adaptés en fonction des demandes de Kiev

À leurs côtés, des formateurs français, donc, mais aussi belges et polonais. Ils distillent leurs conseils, à l'aide d'interprètes, à quelque 500 soldats ukrainiens toutes les cinq semaines, et ce depuis près d'un an. Une initiative née de l'Union européenne, et adaptée en fonction des demandes de l'armée ukrainienne. "Nous continuerons à nous adapter parce que la situation sur le champ de bataille évolue chaque jour", souligne le Général Michiel Van der Laan, directeur général du personnel militaire de l'UE.

Actuellement, la formation est axée sur le combat dans les tranchées. "La majorité des batailles y ont lieu", témoigne un soldat ukrainien. "Pratiquer ces exercices va aider notre personnel militaire à gagner en capacité et à apporter la victoire sur le champ de bataille."

Une aide d'autant plus cruciale qu'entre la neige et le froid, les conditions sont particulièrement complexes. "L'hiver est généralement la période la plus difficile pour les opérations militaires, ce n'est pas facile de manœuvrer pendant cette saison", affirme un soldat. "L'ennemi possède la technologie pour nous détecter, nos troupes et nos équipements, grâce à des caméras thermiques. L'hiver va poser de grands défis." Des défis que ces soldats devront relever dans quelques jours sur le front. Le vrai.