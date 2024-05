DOCUMENT LCI - Ukraine : la douloureuse guérison des blessés de guerre avant de repartir au front

Après deux ans de guerre, les forces ukrainiennes manquent de troupes sur le terrain. Les soldats blessés au front sont soignés pour pouvoir repartir rapidement au combat. Une équipe de LCI a pu suivre la rééducation de plusieurs d'entre eux.

Ces artilleurs ne sont plus comme les autres. En effet, Dima et Yuri n'ont plus leur jambe gauche et sont équipés de prothèses. "C'est le rendez-vous des robots", plaisante l'un des deux militaires. Ces combattants ont sauté sur une mine il y a quelques mois lors de combats entre Russes et Ukrainiens. Leur handicap ne les empêche pas de continuer à se battre. Blessés, ils sont volontaires et mènent encore des missions à quelques centaines de mètres des forces de Moscou. "Maintenant, je ne peux plus courir dans les tranchées", explique Dima, dans le reportage de LCI en tête de cet article. "Quand il y a une mission difficile, tu dois te demander : 'Est-ce que j'y vais ?'. Si tu dis oui, tu assumes, tu la fermes et tu travailles."

Les tranchées, "c'est un autre monde"

Beaucoup de ces soldats en réhabilitation vont rejoindre la région de Kharkiv, au cœur d'intenses combats ces dernières semaines. Ils seront de nouveau plongés dans l'enfer de la guerre. "Tant que tu n'y es pas retourné, tout va bien", résume l'un d'entre eux, Maksym. "Mais quand j'y serai, c'est clair que je n'aurai pas envie." Alors que les combats s'intensifient au nord-est du pays, l'Ukraine veut continuer à renforcer ses troupes. Pour le moment, une partie de celles-ci sont contraintes de reculer face aux assauts russes.