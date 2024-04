DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : les médecins militaires, anges gardiens du front

Les médecins de guerre sont un maillon essentiel de la défense ukrainienne face à l'invasion russe. Pour réaliser les transfusions des blessés sur le champ de bataille, ils doivent répondre à un véritable casse-tête logistique. Les journalistes de LCI ont pu les suivre sur le terrain dans le cadre d'un reportage exceptionnel.

Les soldats l’appellent "la forêt des merveilles". Le dicton dit ici qu’on y entre avec les jambes et qu’on en ressort sans. Terrés à moins de cinq kilomètres des positions russes, les médecins de guerre ukrainiens vivent ici, dans un petit abri, à l’étroit. Au milieu de la pièce : une table d’opération, aussi bien utilisée pour amputer les soldats blessés que pour prendre le café.

Ce matin, un gâteau d’anniversaire a été envoyé à l'un de ces docteurs par sa famille. "On fait une vidéo ?", demande l’un des militaires, après avoir allumé une bougie sur la pâtisserie. De quoi rassurer, un peu, les proches qu’ils ont laissés en partant à la guerre. Ces médecins côtoient la mort au quotidien. Ils soignent le plus souvent des hémorragies causées par l’artillerie et les drones adverses. La survie du soldat ne tient qu’à leur rapidité.

Transfuser malgré les attaques de drone

Les soins apportés aux blessés doivent être apportés en toutes circonstances, malgré des conditions de travail difficiles. "Ici, nous avons la transfusion sanguine, explique un médecin dans le reportage de LCI à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Nous pouvons la faire une fois à l’abri ou même pendant l’évacuation. Il y a quelques jours, on en a même réalisé une directement sur le champ de bataille."

Cette prouesse logistique et technique était auparavant interdite sur le front. Pour réaliser la transfusion, il faut conserver le sang et le réchauffer. De l’électricité est aussi nécessaire. Malgré les attaques de drones, les médecins doivent faire preuve de sang-froid. Une transfusion permet de stabiliser à temps l’état d’un blessé. Le transporter, même à seulement deux kilomètres du front, mettrait sinon plus d’une trentaine de minutes.

Une logistique de tous les instants

Rina, elle, se trouve au second point de stabilisation, à dix kilomètres du premier. Âgée de 24 ans, elle a participé au changement de législation pour autoriser les transfusions sanguines sur le champ de bataille. "On utilise des frigos ordinaires, comme pour ceux qu’on a pour conserver de la bière, par exemple", explique-t-elle en souriant, face à la caméra de notre équipe, dans le reportage visible en tête de cet article.

Il s'agit de réfrigérateurs sur batterie, capables de fonctionner neuf heures. Le ravitaillement sur les premières lignes est donc fondamentale. "Le défi, c’est d’amener le sang sur place et qu’il ne périme pas, poursuit la jeune femme. Donc notre frigo marche tout le temps. Avec le réchauffeur de sang, pour que tout ça fonctionne, il faut qu’il y ait une très bonne logistique mise en place."

Une coordination à trouver y compris avec l'arrière du front, comme ce jour-là, avec la réception de sang d’habitants de Kharkiv. Dans quelques heures, ces poches sanguines seront amenées au premier point de stabilisation pour permettre aux médecins de sauver des vies.