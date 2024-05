DOCUMENT LCI - À Kharkiv, la vie quotidienne sous les bombes russes

LCI a partagé le quotidien des habitants de la seconde ville d'Ukraine, confrontée aux frappes incessantes de Moscou depuis plusieurs semaines. Malgré le risque quotidien, tous ont appris à faire face et vivre tant bien que mal leur vie.

"Kharkiv invincible". C'est ce qu'on peut lire sur des panneaux dans le centre de la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Une référence aux frappes incessantes qui bouleversent la vie des habitants, lesquels ont appris à vivre malgré la menace omniprésente.

Comme le montre le reportage en tête de cet article, la mort peut frapper à chaque instant. Car les bombardements font partie du quotidien : notre équipe a filmé la frappe qui a ravagé l'Institut de Recherche de Kharkiv. "J'étais dans mon bureau, au 3eme étage. Ce qui m'a sauvé ? J'étais contre un mur", a raconté Viktor, avant de scotcher le pare-brise de sa voiture, brisée par le choc.

De l'autre côté du quartier, notre équipe a rencontré des jeunes jouant au football, comme indifférents au bombardement qui vient d'avoir lieu à proximité. "Ça tombe souvent, on est habitués", raconte un adolescent. En moyenne, une sirène retentit 15 minutes après la fin de la précédente.

Au moins une personne a ainsi été tuée et neuf autres blessées mardi lors de frappes. Cette ville où habitaient plus de 1,4 million de personnes avant la guerre et qui est située près de la frontière avec la Russie est de plus en plus fréquemment visée par les forces de Moscou ces dernières semaines. Les attaques ont notamment détruit l'infrastructure électrique, forçant les autorités à imposer des restrictions sur l'électricité.