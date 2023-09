DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : aux côtés des ambulanciers français sur le front de Bakhmout

Avec eux, Oleksandr, qui était sur la même position que le soldat défunt le matin même dans le centre de stabilisation. "On lui a mis quatre garrots, de tous les côtés. Et il a perdu connaissance", raconte ce témoin. La violence du front, il la connaît bien. "C’est un cauchemar. C’est l’horreur. Ici, on est soulagés, mais là-bas sur le front, on ne sait pas ce qui vole au-dessus de nous", décrit-il. Des histoires terribles, cette ambulance en entendra malheureusement bien d’autres. Sa deuxième vie ne fait que commencer.