DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : l'inexorable poussée des Russes autour d'Avdiivka

Autour d'Avdiivka, ville martyre depuis des mois, la poussée russe oblige les Ukrainiens à reculer. Rencontrés par LCI, ils déplorent un manque de moyens pour se défendre. Découvrez notre reportage sur le terrain.

Près de trois semaines après avoir conquis la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, la Russie poursuit son avancée à proximité de la ville épicentre des combats depuis des mois. "La ligne de front se rapproche de plus en plus", reconnaissent des soldats ukrainiens rencontrés à quelques kilomètres du front par LCI (voir vidéo en tête de cet article). Eux ont trouvé refuge dans une cache, d'où ils surveillent un radar. Ces derniers temps, ils côtoient longuement ces quelques mètres carrés en sous-sol, au son des tirs russes.

L'aviation russe "a énormément augmenté son intensité", souligne l'un d'eux à notre micro. "Nous ne sommes à l'abri nulle part. Comment ne pas avoir peur ? Nous avons peur, mais nous résistons." Des bombes à sous-munitions sont notamment utilisées. "Ils nous recouvrent de bombes, ils en ont vraiment beaucoup."

"Nous ne pouvons pas nous défendre"

Face à la supériorité aérienne, matérielle et humaine de l'armée russe, ces deux soldats ukrainiens n'excluent plus une défaite. "Tout est possible, les gens doivent être prêts", affirme l'un d'entre eux, selon qui la défaite "est possible."

Pris de court, les Ukrainiens ont donc entamé la construction de nouvelles fortifications à quelques kilomètres du front, en creusant des tranchées et en installant des bunkers. Mais ils redoutent que cela ne suffise pas. "Nous les ralentissons sur toutes les étapes, comme sur le prochain village, mais nous ne pouvons pas les arrêter."

Eux réclament des moyens pour se battre, comme des avions F-16. "Ils auraient pu répondre aux avions russes, mais on ne nous les livre pas", déplore Dmytro, soldat d'infanterie. "Nous ne pouvons pas nous défendre."