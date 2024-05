L’Ukraine sous la menace d’un nouveau front. La Russie aurait déplacé des troupes au nord de la région de Soumy où les tensions sont grandissantes depuis quelques semaines. Regardez le reportage de l'équipe de LCI sur place.

L’Ukraine sous la menace d’un nouveau front… La Russie aurait déplacé des troupes au nord de la région de Soumy où les tensions sont grandissantes depuis quelques semaines. Les bombardements sont quasi quotidiens depuis quelques jours.

Comme vous pouvez le voir dans le reportage en tête de cet article, l'équipe de LCI dans la région de Soumy se trouve à moins de 4 km de la frontière avec la Russie. Ici les tirs de riposte sont rapides et il ne faut pas traîner tant les accrochages se multiplient. "Il y a de plus de plus de forces russes dans notre coin… C’est tout à fait possible qu’il ouvre un nouveau front ici", constate Yarosh, soldat ukrainien de la 117ᵉ brigade de défense territoriale. Et pour cela, les Russes mettent le paquet. Le soldat emmène notre équipe à proximité de son campement.

Selon des sources de renseignement, les Russes auraient amassé plus de 10,000 hommes au nord de la région de Soumy qui partage 560 km de frontière avec la Russie. Soit environ la moitié du front actuel. Plus d'images dans la vidéo en tête de cet article.