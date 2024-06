LCI a recueilli les mots d'un soldat russe combattant sur le front en Ukraine, ayant été fait prisonnier le jeudi 23 mai dans la région d'Avdiivka. Il raconte, les méthodes de guerre en Russie, son enrôlement forcé. Et révèle, selon lui, l'état réel des forces Russes.

Thomas Misrachi, Thibault Bruck et Kostia Yaremenko ont pu s'entretenir avec lui dans une planque des services secrets Ukrainiens. Plus d'images et plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.