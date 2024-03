DOCUMENT LCI - Ukraine : les "Anges Blancs", cette brigade qui prend tous les risques pour évacuer les civils du front

À quelques kilomètres seulement du front, des policiers ukrainiens viennent à la rencontre des derniers civils et proposent de les évacuer. Une équipe de LCI a suivi cette brigade des "Anges Blancs", qui risque chaque jour sa vie dans le Donbass.

En Ukraine, dans l'Oblast de Donetsk, des policiers risquent leur vie pour porter assistance aux civils qui n'ont pas fui la guerre. À quelques kilomètres seulement du front, les envoyés spéciaux de LCI ont pu rencontrer Roustam et Génia, membres de l’unité des "Anges Blancs". Ce jour-là, c'est un vieil homme de 88 ans qui est évacué. "Ma fille insistait pour que je parte, mais ce sont vraiment les derniers bombardements qui m’ont convaincu… Les maisons explosent… elles brûlent", témoigne-t-il.

Souvent, malgré l'insistance des policiers, des civils refusent de quitter leur domicile. Et ce, malgré les risques encourus et les bombardements fréquents qui ravagent les zones frontalières. Les policiers eux-mêmes sont conscients de risquer leur vie, et leur fourgon en témoigne : le pare-prise porte en effet les marques d'une précédente virée, au cours de laquelle le véhicule a été touché par des éclats d'obus.

Les images de ces interventions difficiles sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Un reportage signé des envoyés spéciaux de LCI Solenn Riou et Gabriel Haurillon, accompagnés dans le Donbass par Eugène Lvovsky.