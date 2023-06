DOCUMENT LCI - Les soldats russes attaqués sur leur territoire : "On ne sait pas s'il sera possible de tenir"

"Les hommes s'accrochent encore". Dans la région russe de Belgorod, visée depuis plusieurs jours par des frappes d'une intensité sans précédent, depuis le début du conflit avec l'Ukraine en février 2022, Moscou a déployé une unité des forces spéciales, rapporte le Centre de la résistance nationale ukrainien.

"Chebekino est en train d'être évacuée, il y a un bombardement massif", explique dans la vidéo en tête de cet article un soldat russe depuis cette ville proche de la frontière, qui compte 40.000 habitants et dont une partie a fui. Et d'ajouter : "Les hommes s'accrochent encore mais on ne sait pas s'il sera possible de tenir ou non".