DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : nos reporters au cœur de l'enfer d'Avdiivka

Pour la première fois depuis des mois, une chaîne de télévision a pu se rendre à Avdiivka, épicentre des combats entre les forces russes et les troupes ukrainiennes. La ville ouvrière de l'oblast de Donetsk, encerclée par l'armée de Moscou, qui la bombarde sans relâche depuis octobre, est l'un des bastions de la résistance de Kiev. Une équipe de LCI est allée à la rencontre de la population de la localité dévastée.

LCI est la première chaîne de télévision à y entrer depuis des mois. Avdiivka est le point le plus chaud de toute la ligne de front. Reprise après la guerre du Donbass en 2014, après être brièvement tombée aux mains des séparatistes russes, la ville industrielle de l'oblast de Donetsk concentre la majorité des combats. Le secteur est pilonné "24 heures sur 24, 7 jours sur 7" par l'aviation et l'artillerie russes, selon les rares habitants qui n'ont pas fui. Malgré de lourdes pertes humaines, chiffrées à 10.000 hommes par kilomètre gagné, les troupes de Moscou ont grignoté du terrain, en perçant la ligne de défense ukrainienne. Pas moins de 40.000 soldats seraient massés autour de la ville fortifiée, où Kiev leur oppose une résistance farouche.

"Il y a des gens qui se sont enfuis, d'autres qui vivent sous terre. C'est très dangereux ici", raconte Svetlana, une habitante qui émerge d'un sous-sol, alors que les obus sifflent au loin. "Il y a trop de bombardements. Et beaucoup de gens d'Avdiivka sont déjà morts. Même des gens qui sont partis sont morts !", s'émeut Nadezhda. "On nous bombarde en permanence. Ils utilisent des bombes guidées, d'autres à haute explosion, des missiles air-sol, de l'artillerie, tout ! Ils sont en train de raser la ville avec tout ce qu'ils ont", témoigne Igor, un volontaire de l'ONG U-Saved, qui distribue de l'aide humanitaire.

Immeubles éventrés et édifices en lambeaux, l'état de dévastation d'Avdiivka est tel qu'il s'apparente à "un lieu de mort". "Ça me fait penser à des endroits comme Tchernobyl, c'est complètement désert", déplore Serhii, coordinateur de projet de l'ONG U-Saved dans la région de Donetsk. "Il n'y a plus personne, plus rien, juste le silence... Écoutez le silence." Un silence transpercé par le bruit de l'artillerie russe, qui avance inexorablement sur la petite localité ouvrière, devenue une place forte cruciale.