DOCUMENT LCI - Nos reporters sous les bombes pendant les évacuations à Kherson

L'équipe chargée de l'évacuation prend ses distances avec la zone, pilonnée sans interruption. "C'est rapide, c'est vraiment à côté", décrit l'un de leurs membres. Sur la place, des habitants s'engouffrent dans le premier bâtiment où ils peuvent se mettre en sécurité, mais restent sur le qui-vive. "Je me sens très mal, je suis angoissée. Rien de bon, j'ai peur", lâche une femme, adossée contre le mur et l'air épuisé. La terreur se lit sur les visages, mais aussi l'incertitude et la crainte de nouvelles attaques.

Quelques minutes après, des missiles Grad sont lancés sur l'édifice, captés à l'extérieur, à quelques rues de là, par l'une des journalistes de LCI, aux côtés de l'équipe d'évacuation qui se met alors à courir pour se mettre à l'abri. "Silence, ça recommence !", tonne une voix à l'intérieur du bâtiment. Assis en ligne dans un couloir, à même le sol, les sinistrés attendent, suspendus à chaque bruit, les yeux rivés pour nombre d'entre eux sur leur écran de téléphone. "Ils veulent tuer le plus de monde parmi nous", lâche une femme âgée.