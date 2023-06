DOCUMENT LCI - Un accident nucléaire redouté par les habitants de Zaporijia, après la démolition du barrage de Kakhovka

Mais pour l'heure, le risque d'un accident semble écarté à la centrale de Zaporijia. Après des mises en garde alarmistes sur la sécurité du site, les autorités ukrainiennes ont finalement estimé de leur côté que la situation restait sous contrôle pour le moment. Le ministre ukrainien de l'Énergie Guerman Galouchtchenko a déclaré qu'elle ne présentait "pas de risque imminent à ce stade", mais exigeait d'être "surveillée".

L'opération de pompage du réservoir d'eau du barrage de Kakhovka pour refroidir le combustible "devait pouvoir se poursuivre même si le niveau descendait au-dessous du seuil de 12,7 mètres", a assuré quant à elle l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans un communiqué, fixant désormais la limite à "11 mètres, voire plus bas". Quand le barrage ne pourra plus être utilisé, la centrale pourra avoir recours à "un grand bassin de rétention situé à proximité ainsi qu'à des réserves plus petites et à des puits sur place qui peuvent fournir de l'eau de refroidissement pour plusieurs mois", a précisé l'instance de l'ONU.