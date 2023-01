DOCUMENT LCI - Sorti vivant de Soledar, il a pu fuir la ville désormais aux mains de la milice Wagner

"Avec ma femme, on a lâché tout ce qu'on voulait emporter". Jusqu'à il y a peu, Anatoliy vivait à Soledar, cette modeste cité de l'est de l'Ukraine tombée aux mains de Wagner et de l'armée russe. Désormais réfugié à Sloviansk, celui qui travaillait comme électricien se souvient de la panique qui a entouré l'évacuation de Soledar, où il a dû se résigner à tout abandonner.

Il voulait rester jusqu'au bout, mais la violence des combats l'ont contraint à prendre la fuite. "Les soldats ukrainiens nous ont mis dans un blindé et nous ont déposé jusqu'à la route principale", raconte ce rescapé encore traumatisé, comme l'a constaté notre équipe qui l'a rencontré.