DOCUMENT LCI - Ukraine : après des blessures sur le front, le temps long de la reconstruction et de la guérison

Accompagner les blessés de guerre sur le long chemin de la guérison. Qu'ils soient docteurs ou bien dresseurs de chevaux, c'est un pays tout entier qui se mobilise pour aider ses soldats amputés depuis le début du conflit. Tous ont une seule idée en tête : "Je donne du bonheur aux autres, je n'en demande pas pour moi", explique le docteur Ivan qui se consacre désormais à soulager les soldats amputés, de manière bénévole. Avant d'être aux côtés des militaires ukrainiens, le praticien a un temps soigné... le pape Benoît XVI et fait un passage par la Maison-Blanche.

Après un passage sur la table de massage, entre les mains expertes du docteur Ivan, certains poursuivent leur thérapie sur des chevaux. C'est le cas de Mikhaïlu, qui a perdu sa main droite, qui suit une hippothérapie. Une forme de rééducation qui passe par le cheval pour accompagner le patient à se reconstruire.

"L'idée principale, le but, c'est d'apprendre à guider, à diriger, pour contrôler la situation. À la première leçon, on perd le contrôle de nous-même. Les leçons suivantes servent à passer au-dessus de cette peur", raconte Katrina, dresseuse aux envoyés spéciaux de LCI en Ukraine. À plusieurs mètres du sol, cela permet à ces soldats grièvement blessés de pouvoir réapprendre à contrôler ses émotions. "C'est comme si je marchais sur mes jambes. Je ne ressens plus la paralysie de mon bassin", s'émeut Mikhaïlu. Et ce, quelques minutes seulement après être monté sur la jument mise à disposition par Katrina.