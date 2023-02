Sécheresse, famine et violences : reportage exclusif sur la Somalie dans le 20H de TF1 ce jeudi

Liseron Boudoul, qui s'était déjà rendue dans le pays - l'un des plus pauvres au monde - en 2017, a également été témoin du manque de nourriture qui frappe la population, où près de huit millions de personnes sont menacées de famine. "En 2017, il y avait déjà une grosse famine, avec les mêmes images de cadavres, de carcasses d'animaux et de fermiers qui perdent tous leurs animaux et qui donc n'ont plus rien pour vivre", témoigne-t-elle. "Mais là, ce qu'il y a de pire, c'est qu'il n'a pas plu depuis deux ans, pas une seule goutte d'eau", précise la reporter, qui a vu "l'un des plus grands fleuves de Somalie" totalement à sec. "On peut le traverser à pied, c'est ce que l'on va montrer dans le reportage".